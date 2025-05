Vita Inu (VINU) යනු කුමක්ද

Vita Inu ($VINU) is an OG meme of the BNB Chain since 2021. VINU is one of the first dog meme tokens on BSC. Backed by a strong community and primed to grow alongside the BSC ecosystem.

Vita Inu මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Vita Inu,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. VINU හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Vita Inuමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Vita Inu මිල ඉතිහාසය

VINUහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් VINUහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Vita Inu මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Vita Inu (VINU) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Vita Inu මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Vita Inu MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

VINU දේශීය මුදල් වෙත

Vita Inu සම්පත්

Vita Inu පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Vita Inu පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Vita Inu (VINU) හි මිල කීයද? Vita Inu (VINU)හි සජීවී මිල 0.000000013931 USD වේ. Vita Inu (VINU) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Vita Inu හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 12.53M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ VINUහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.000000013931 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Vita Inu (VINU) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Vita Inu (VINU) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 899.60T USD වේ. Vita Inu (VINU) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Vita Inu (VINU) හි ඉහළම මිල 0.000000078038 USD වේ. Vita Inu (VINU) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Vita Inu (VINU) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 219.27K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

