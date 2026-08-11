Какова текущая цена Zenith Protocol?

Zenith Protocol торгуется по цене ₽0.276782801958556880000, за последние 24 часа его цена изменилась на -1.39%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Zenith Protocol составляет ₽0.373408053927475840000, тогда как ATL — ₽. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка ZTH?

Рыночная капитализация составляет ₽268486208.5344209120000, что ставит актив на 1795-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Zenith Protocol на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле ZTH.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 969993365.610519 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Zenith Protocol?

Zenith Protocol входит в классификацию Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность ZTH?

Работа в сети -- позволяет ZTH использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.