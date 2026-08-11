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Текущая цена Zenith Protocol сегодня составляет 0,00369947 USD. Рыночная капитализация ZTH составляет 3 588 578 USD. Отслеживайте обновления цен ZTH в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Zenith Protocol сегодня составляет 0,00369947 USD. Рыночная капитализация ZTH составляет 3 588 578 USD. Отслеживайте обновления цен ZTH в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Zenith Protocol (ZTH)

Не в листинге

Текущая цена 1 ZTH в USD:

$0,003719
$0,003719$0,003719
-0,01%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Zenith Protocol (ZTH) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 13:36:48 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Zenith Protocol

Текущая цена Zenith Protocol (ZTH) сегодня составляет $ 0,00369947 с изменением 1,39% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ZTH на USD составляет $ 0,00369947 за ZTH.

На данный момент Zenith Protocol занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 3 588 578, при оборотном предложении 969,99M ZTH. В течение последних 24 часов, ZTH торговался в диапазоне от $ 0,00344341 (минимум) до $ 0,00383894 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00499096, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ZTH изменился на +1,03% за последний час и на +28,71% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 26,94K.

Рыночная информация Zenith Protocol (ZTH)

$ 3,59M
$ 3,59M$ 3,59M

$ 26,94K
$ 26,94K$ 26,94K

$ 3,59M
$ 3,59M$ 3,59M

969,99M
969,99M 969,99M

969 993 365,610519
969 993 365,610519 969 993 365,610519

Текущая рыночная капитализация Zenith Protocol составляет $ 3,59M, при 24-часовом объеме торгов $ 26,94K. Циркулируещее обращение ZTH составляет 969,99M, а общее предложение – 969993365.610519. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 3,59M.

История цен Zenith Protocol в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00344341
$ 0,00344341$ 0,00344341
Мин 24Ч
$ 0,00383894
$ 0,00383894$ 0,00383894
Макс 24Ч

$ 0,00344341
$ 0,00344341$ 0,00344341

$ 0,00383894
$ 0,00383894$ 0,00383894

$ 0,00499096
$ 0,00499096$ 0,00499096

$ 0
$ 0$ 0

+1,03%

-1,39%

+28,71%

+28,71%

История цен Zenith Protocol (ZTH) в USD

За сегодня изменение цены Zenith Protocol на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Zenith Protocol на USD составило $ +0,0279149742.
За последние 60 дней изменение цены Zenith Protocol на USD составило $ +0,0442772176.
За последние 90 дней изменение цены Zenith Protocol на USD составило $ -0,0000000030951552535.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-1,39%
30 дней$ +0,0279149742+754,57%
60 дней$ +0,0442772176+1 196,85%
90 дней$ -0,0000000030951552535-0,00%

Прогноз цены Zenith Protocol

Прогноз цены Zenith Protocol (ZTH) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ZTH в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Zenith Protocol (ZTH) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Zenith Protocol потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Zenith Protocol достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ZTH, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Zenith Protocol».

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Источник Zenith Protocol (ZTH)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

О Zenith Protocol

Какова текущая цена Zenith Protocol?

Zenith Protocol торгуется по цене ₽0.276782801958556880000, за последние 24 часа его цена изменилась на -1.39%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Zenith Protocol составляет ₽0.373408053927475840000, тогда как ATL — ₽. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка ZTH?

Рыночная капитализация составляет ₽268486208.5344209120000, что ставит актив на 1795-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Zenith Protocol на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле ZTH.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 969993365.610519 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Zenith Protocol?

Zenith Protocol входит в классификацию Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность ZTH?

Работа в сети -- позволяет ZTH использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.

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Страница обновлена: 2026-08-11 13:36:48 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Zenith Protocol (ZTH)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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