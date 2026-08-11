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Текущая цена ZAYA AI сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация ZAI составляет 39 708 USD. Отслеживайте обновления цен ZAI в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена ZAYA AI сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация ZAI составляет 39 708 USD. Отслеживайте обновления цен ZAI в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена ZAYA AI (ZAI)

Не в листинге

Текущая цена 1 ZAI в USD:

$0,00099045
$0,00099045$0,00099045
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены ZAYA AI (ZAI) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 13:36:19 (UTC+8)

Сегодняшняя цена ZAYA AI

Текущая цена ZAYA AI (ZAI) сегодня составляет $ 0 с изменением 18,91% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ZAI на USD составляет $ 0 за ZAI.

На данный момент ZAYA AI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 39 708, при оборотном предложении 40,06M ZAI. В течение последних 24 часов, ZAI торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0,0012216 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,396838, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ZAI изменился на -- за последний час и на -8,92% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 3,90.

Рыночная информация ZAYA AI (ZAI)

$ 39,71K
$ 39,71K$ 39,71K

$ 3,90
$ 3,90$ 3,90

$ 99,05K
$ 99,05K$ 99,05K

40,06M
40,06M 40,06M

100 000 000,0
100 000 000,0 100 000 000,0

Текущая рыночная капитализация ZAYA AI составляет $ 39,71K, при 24-часовом объеме торгов $ 3,90. Циркулируещее обращение ZAI составляет 40,06M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 99,05K.

История цен ZAYA AI в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0,0012216
$ 0,0012216$ 0,0012216
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0012216
$ 0,0012216$ 0,0012216

$ 0,396838
$ 0,396838$ 0,396838

$ 0
$ 0$ 0

--

-18,91%

-8,92%

-8,92%

История цен ZAYA AI (ZAI) в USD

За сегодня изменение цены ZAYA AI на USD составило $ -0,000231042494481605.
За последние 30 дней изменение цены ZAYA AI на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены ZAYA AI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены ZAYA AI на USD составило --.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000231042494481605-18,91%
30 дней$ 0+0,72%
60 дней$ 0+12,01%
90 дней----

Прогноз цены ZAYA AI

Прогноз цены ZAYA AI (ZAI) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ZAI в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены ZAYA AI (ZAI) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена ZAYA AI потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену ZAYA AI достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ZAI, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены ZAYA AI».

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О ZAYA AI

Какова текущая цена торговли ZAYA AI сегодня?

Текущая цена торговли ZAYA AI составляет ₽, обновляется в режиме реального времени. Эта цена отражает агрегированные данные с нескольких рынков, обеспечивая точное представление глобального спроса и предложения.

Какова активность торговли ZAI?

ZAI зафиксировал 24-часовой объем торговлей в размере ₽--. Этот показатель важен для оценки условий ликвидности — более высокий объем обычно указывает на более активные рынки и более плавное исполнение ордеров.

Какова динамика цен ZAYA AI сегодня?

За последние 24 часа цена ZAYA AI изменилась на -18.91%. Положительная тенденция свидетельствует о повышенном спросе со стороны покупателей, тогда как отрицательная может отражать краткосрочное давление продавцов или общее снижение на рынке.

В каком диапазоне цены торговались ZAYA AI сегодня?

За последний день цена ZAYA AI колебалась между ₽ и ₽0.09139630024640640000, что дает трейдерам представление о внутридневной волатильности и возможных уровнях поддержки и сопротивления.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о ZAYA AI

Страница обновлена: 2026-08-11 13:36:19 (UTC+8)

Важные обновления индустрии ZAYA AI (ZAI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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