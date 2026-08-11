Сегодняшняя цена ZAYA AI

Текущая цена ZAYA AI (ZAI) сегодня составляет $ 0 с изменением 18,91% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ZAI на USD составляет $ 0 за ZAI.

На данный момент ZAYA AI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 39 708, при оборотном предложении 40,06M ZAI. В течение последних 24 часов, ZAI торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0,0012216 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,396838, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ZAI изменился на -- за последний час и на -8,92% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 3,90.

Рыночная информация ZAYA AI (ZAI)

Рыночная капитализация $ 39,71K$ 39,71K $ 39,71K Объем (24Ч) $ 3,90$ 3,90 $ 3,90 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 99,05K$ 99,05K $ 99,05K Оборотное предложение 40,06M 40,06M 40,06M Общее предложение 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Текущая рыночная капитализация ZAYA AI составляет $ 39,71K, при 24-часовом объеме торгов $ 3,90. Циркулируещее обращение ZAI составляет 40,06M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 99,05K.