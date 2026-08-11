Какова сегодняшняя цена Yield Optimizer USD Edge (YOUSDEDGE)?

Текущая цена составляет ₽75.565048501040000, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере 0.01%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов YOUSDEDGE находится в обращении?

Обращающееся предложение YOUSDEDGE составляет 80685.369407, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Yield Optimizer USD Edge?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей YOUSDEDGE. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Yield Optimizer USD Edge?

Рыночная капитализация составляет ₽6095406.0063645840000, что ставит Yield Optimizer USD Edge на 6141-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется YOUSDEDGE?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Yield Optimizer USD Edge?

Недавнее изменение цены на 0.01% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.