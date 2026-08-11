Сегодняшняя цена XRP SUPERCYCLE

Текущая цена XRP SUPERCYCLE (XRPS) сегодня составляет $ 0 с изменением 7,77% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации XRPS на USD составляет $ 0 за XRPS.

На данный момент XRP SUPERCYCLE занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 22 870, при оборотном предложении 999,96M XRPS. В течение последних 24 часов, XRPS торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00190451, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе XRPS изменился на -0,14% за последний час и на -27,03% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация XRP SUPERCYCLE (XRPS)

Рыночная капитализация $ 22,87K$ 22,87K $ 22,87K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 22,87K$ 22,87K $ 22,87K Оборотное предложение 999,96M 999,96M 999,96M Общее предложение 999 959 929,292736 999 959 929,292736 999 959 929,292736

Текущая рыночная капитализация XRP SUPERCYCLE составляет $ 22,87K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение XRPS составляет 999,96M, а общее предложение – 999959929.292736. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 22,87K.