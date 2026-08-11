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Текущая цена Wrapped Zera сегодня составляет 0,03401975 USD. Рыночная капитализация WZRA составляет 111 583 USD. Отслеживайте обновления цен WZRA в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Wrapped Zera сегодня составляет 0,03401975 USD. Рыночная капитализация WZRA составляет 111 583 USD. Отслеживайте обновления цен WZRA в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Wrapped Zera (WZRA)

Не в листинге

Текущая цена 1 WZRA в USD:

$0,03376876
$0,03376876$0,03376876
-0,01%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Wrapped Zera (WZRA) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 13:19:25 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Wrapped Zera

Текущая цена Wrapped Zera (WZRA) сегодня составляет $ 0,03401975 с изменением 1,12% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WZRA на USD составляет $ 0,03401975 за WZRA.

На данный момент Wrapped Zera занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 111 583, при оборотном предложении 3,28M WZRA. В течение последних 24 часов, WZRA торговался в диапазоне от $ 0,03381661 (минимум) до $ 0,03440734 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,568298, тогда как исторический минимум составил $ 0,03381661.

В краткосрочной перспективе WZRA изменился на +0,48% за последний час и на -7,27% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 638,62.

Рыночная информация Wrapped Zera (WZRA)

$ 111,58K
$ 111,58K$ 111,58K

$ 638,62
$ 638,62$ 638,62

$ 111,58K
$ 111,58K$ 111,58K

3,28M
3,28M 3,28M

3 279 835,677244115
3 279 835,677244115 3 279 835,677244115

Текущая рыночная капитализация Wrapped Zera составляет $ 111,58K, при 24-часовом объеме торгов $ 638,62. Циркулируещее обращение WZRA составляет 3,28M, а общее предложение – 3279835.677244115. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 111,58K.

История цен Wrapped Zera в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,03381661
$ 0,03381661$ 0,03381661
Мин 24Ч
$ 0,03440734
$ 0,03440734$ 0,03440734
Макс 24Ч

$ 0,03381661
$ 0,03381661$ 0,03381661

$ 0,03440734
$ 0,03440734$ 0,03440734

$ 0,568298
$ 0,568298$ 0,568298

$ 0,03381661
$ 0,03381661$ 0,03381661

+0,48%

-1,12%

-7,27%

-7,27%

История цен Wrapped Zera (WZRA) в USD

За сегодня изменение цены Wrapped Zera на USD составило $ -0,000385596799581188.
За последние 30 дней изменение цены Wrapped Zera на USD составило $ -0,0098426144.
За последние 60 дней изменение цены Wrapped Zera на USD составило $ -0,0204983894.
За последние 90 дней изменение цены Wrapped Zera на USD составило $ +0,00000000011540175.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000385596799581188-1,12%
30 дней$ -0,0098426144-28,93%
60 дней$ -0,0204983894-60,25%
90 дней$ +0,00000000011540175+0,00%

Прогноз цены Wrapped Zera

Прогноз цены Wrapped Zera (WZRA) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена WZRA в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Wrapped Zera (WZRA) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Wrapped Zera потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Wrapped Zera достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены WZRA, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Wrapped Zera».

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Источник Wrapped Zera (WZRA)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

Solana EcosystemWrapped-Tokens

О Wrapped Zera

Какова текущая цена Wrapped Zera?

Wrapped Zera торгуется по цене ₽2.545251543310154000000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -1.12%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как WZRA соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -1.12% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если WZRA превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Wrapped Zera показывает себя по сравнению с токенами категории Wrapped-Tokens,Solana Ecosystem?

В рамках сегмента Wrapped-Tokens,Solana Ecosystem WZRA демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Wrapped Zera?

Рыночная капитализация ₽8348291.8880114320000 ставит WZRA на ---е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽2.530053242367083440000 до ₽2.574249817714627360000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется WZRA?

Wrapped Zera обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку WZRA?

При наличии в обращении 3279835.677244115 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.

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Страница обновлена: 2026-08-11 13:19:25 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Wrapped Zera (WZRA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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