Какова текущая цена Wrapped Zera?

Wrapped Zera торгуется по цене ₽2.545251543310154000000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -1.12%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как WZRA соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -1.12% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если WZRA превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Wrapped Zera показывает себя по сравнению с токенами категории Wrapped-Tokens,Solana Ecosystem?

В рамках сегмента Wrapped-Tokens,Solana Ecosystem WZRA демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Wrapped Zera?

Рыночная капитализация ₽8348291.8880114320000 ставит WZRA на ---е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽2.530053242367083440000 до ₽2.574249817714627360000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется WZRA?

Wrapped Zera обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку WZRA?

При наличии в обращении 3279835.677244115 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.