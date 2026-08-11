Сегодняшняя цена Woon

Текущая цена Woon (WOON) сегодня составляет $ 0 с изменением 3,47% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WOON на USD составляет $ 0 за WOON.

На данный момент Woon занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 440 774, при оборотном предложении 100,00B WOON. В течение последних 24 часов, WOON торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе WOON изменился на +0,10% за последний час и на +7,30% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Woon (WOON)

Рыночная капитализация $ 440,77K$ 440,77K $ 440,77K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 440,77K$ 440,77K $ 440,77K Оборотное предложение 100,00B 100,00B 100,00B Общее предложение 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Woon составляет $ 440,77K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение WOON составляет 100,00B, а общее предложение – 100000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 440,77K.