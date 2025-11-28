Что такое VIBESTR

Токеномика VibeStrategy (VIBESTR)

Токеномика и анализ цен VibeStrategy (VIBESTR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене VibeStrategy (VIBESTR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,62M Общее предложение: $ 897,01M Оборотное предложение: $ 897,01M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,62M Исторический максимум: $ 0,01527444 Исторический минимум: $ 0,00352911 Текущая цена: $ 0,00737468

Информация о VibeStrategy (VIBESTR) Официальный сайт: https://www.nftstrategy.fun/strategies/0xd0cc2b0efb168bfe1f94a948d8df70fa10257196

Токеномика VibeStrategy (VIBESTR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики VibeStrategy (VIBESTR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VIBESTR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VIBESTR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Прогноз цены VIBESTR

