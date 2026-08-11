Сегодняшняя цена Vektes

Текущая цена Vektes (VEK) сегодня составляет $ 0.01323954 с изменением 0.73% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации VEK на USD составляет $ 0.01323954 за VEK.

На данный момент Vektes занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 133,595, при оборотном предложении 10.09M VEK. В течение последних 24 часов, VEK торговался в диапазоне от $ 0.01297669 (минимум) до $ 0.01333744 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.01349925, тогда как исторический минимум составил $ 0.01297661.

В краткосрочной перспективе VEK изменился на -- за последний час и на -- за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 426.90.

Рыночная информация Vektes (VEK)

Рыночная капитализация $ 133.60K$ 133.60K $ 133.60K Объем (24Ч) $ 426.90$ 426.90 $ 426.90 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 13.24M$ 13.24M $ 13.24M Оборотное предложение 10.09M 10.09M 10.09M Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Vektes составляет $ 133.60K, при 24-часовом объеме торгов $ 426.90. Циркулируещее обращение VEK составляет 10.09M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 13.24M.