Какова текущая цена USBT Token?

Живая цена USBT Token (USBT) составляет ₽0.946015045702949376000 RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает USBT Token на рынке?

В настоящее время USBT Token находится на 9718-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽960205.705330739840000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов USBT в обращении?

Количество токенов USBT в обращении составляет 1015000.0 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен USBT Token за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена USBT Token колебалась в диапазоне от ₽0E-14 (минимум за 24 часа) до ₽0E-14 (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько USBT Token удалён от своего максимума и минимума за всё время?

USBT Token достиг максимальной цены ₽62.7624886062290816000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽0.945920775490838784000. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется USBT?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для USBT Token?

Текущее изменение цены --% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Tron Ecosystem. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.