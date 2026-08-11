Какова текущая цена TrustFi Network?

TrustFi Network торгуется по цене ₽0.164308490651042304000, за последние 24 часа его цена изменилась на -0.51%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH TrustFi Network составляет ₽39.1781016121327616000, тогда как ATL — ₽0.155977547699840384000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка TFI?

Рыночная капитализация составляет ₽16427332.6365572480000, что ставит актив на 5636-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие TrustFi Network на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле TFI.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 49879400.0 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится TrustFi Network?

TrustFi Network входит в классификацию BNB Chain Ecosystem,Launchpad, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность TFI?

Работа в сети -- позволяет TFI использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.