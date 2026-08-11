О Trencher

Trencher (TRENCHER) — это мем-криптовалюта в сети Solana, возникшая на основе вирусной сатирической иллюстрации художника Grizzle (известного как @grizzle_art в X), которая с юмором изображала экосистему «Pump» в Solana. Этот мем нашёл отклик в сообществе Solana, что побудило энтузиастов создать токен Trencher в знак уважения и в поддержку оригинального художника. Идентичность Trencher сосредоточена вокруг одноимённого мультяшного персонажа — «Trencher». На официальном сайте проекта даже представлен генератор изображений Trencher, призванный стимулировать креативность и вовлечённость сообщества (позволяющий пользователям создавать собственные произведения искусства в стиле Trencher).

Какова текущая цена Trencher?

Trencher торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере 6.30%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как TRENCHER соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере 6.30% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если TRENCHER превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Trencher показывает себя по сравнению с токенами категории Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem?

В рамках сегмента Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem TRENCHER демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Trencher?

Рыночная капитализация ₽69900314.8332027392000 ставит TRENCHER на 2925-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется TRENCHER?

Trencher обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку TRENCHER?

При наличии в обращении 999895238.97 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.