Какова сегодняшняя цена Topaz (TOPAZ)?

Текущая цена составляет ₽0.078934094588029184000, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере 0.51%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов TOPAZ находится в обращении?

Обращающееся предложение TOPAZ составляет 74501085.13959286, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Topaz?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей TOPAZ. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Topaz?

Рыночная капитализация составляет ₽5629802.1037188224000, что ставит Topaz на 6206-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется TOPAZ?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Topaz?

Недавнее изменение цены на 0.51% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Decentralized Exchange (DEX),Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.