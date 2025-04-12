Цена TITAN AI (TIAI)
Текущая цена TITAN AI (TIAI) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 840.59K USD. Цена TIAI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка TITAN AI:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены TITAN AI в течение дня составляет +69.84%
- Оборотное предложение составляет 1000.00M USD
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За сегодня изменение цены TITAN AI на USD составило $ +0.00033879.
За последние 30 дней изменение цены TITAN AI на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены TITAN AI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены TITAN AI на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00033879
|+69.84%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен TITAN AI: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-4.28%
+69.84%
+0.65%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Titan AI is building a decentralized, autonomous AI and robotics infrastructure aimed at creating truly self-operating intelligent agents that will improve efficiency and cut costs for agriculture processes. The project envisions a future where these AI are not only open-source and permissionless but also capable of governing itself through an on-chain DAO. Titan AI combines blockchain, robotics, and AI to deploy self-evolving agents that operate independently across physical and digital environments.
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