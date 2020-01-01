Токеномика TITAN AI (TIAI)

Токеномика TITAN AI (TIAI)

Откройте для себя ключевую информацию о TITAN AI (TIAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о TITAN AI (TIAI)

Titan AI is building a decentralized, autonomous AI and robotics infrastructure aimed at creating truly self-operating intelligent agents that will improve efficiency and cut costs for agriculture processes. The project envisions a future where these AI are not only open-source and permissionless but also capable of governing itself through an on-chain DAO. Titan AI combines blockchain, robotics, and AI to deploy self-evolving agents that operate independently across physical and digital environments.

Официальный сайт:
https://titanchain.ai/

Токеномика и анализ цен TITAN AI (TIAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене TITAN AI (TIAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 474,00K
$ 474,00K$ 474,00K
Общее предложение:
$ 1000,00M
$ 1000,00M$ 1000,00M
Оборотное предложение:
$ 1000,00M
$ 1000,00M$ 1000,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 474,00K
$ 474,00K$ 474,00K
Исторический максимум:
$ 0,00297382
$ 0,00297382$ 0,00297382
Исторический минимум:
$ 0,00031349
$ 0,00031349$ 0,00031349
Текущая цена:
$ 0,00047397
$ 0,00047397$ 0,00047397

Токеномика TITAN AI (TIAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики TITAN AI (TIAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TIAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TIAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TIAI, изучите текущую цену TIAI!

Прогноз цены TIAI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.