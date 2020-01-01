Токеномика TITAN AI (TIAI) Откройте для себя ключевую информацию о TITAN AI (TIAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TITAN AI (TIAI) Titan AI is building a decentralized, autonomous AI and robotics infrastructure aimed at creating truly self-operating intelligent agents that will improve efficiency and cut costs for agriculture processes. The project envisions a future where these AI are not only open-source and permissionless but also capable of governing itself through an on-chain DAO. Titan AI combines blockchain, robotics, and AI to deploy self-evolving agents that operate independently across physical and digital environments. Официальный сайт: https://titanchain.ai/ Купить TIAI сейчас!

Токеномика и анализ цен TITAN AI (TIAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TITAN AI (TIAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 474,00K $ 474,00K $ 474,00K Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 474,00K $ 474,00K $ 474,00K Исторический максимум: $ 0,00297382 $ 0,00297382 $ 0,00297382 Исторический минимум: $ 0,00031349 $ 0,00031349 $ 0,00031349 Текущая цена: $ 0,00047397 $ 0,00047397 $ 0,00047397 Узнайте больше о цене TITAN AI (TIAI)

Токеномика TITAN AI (TIAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TITAN AI (TIAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TIAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TIAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TIAI, изучите текущую цену TIAI!

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