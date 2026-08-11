Какова текущая цена Tiny World Builder?

Tiny World Builder торгуется по цене ₽, за последние 24 часа его цена изменилась на -17.61%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Tiny World Builder составляет ₽0.091572288421141248000, тогда как ATL — ₽. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка TINYWORLD?

Рыночная капитализация составляет ₽755984.254318874112000, что ставит актив на 10206-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Tiny World Builder на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле TINYWORLD.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 999712169.16054 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Tiny World Builder?

Tiny World Builder входит в классификацию Gaming (GameFi),Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность TINYWORLD?

Работа в сети -- позволяет TINYWORLD использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.