Какова текущая цена The Game Company?

The Game Company торгуется по цене ₽, за последние 24 часа его цена изменилась на 2.30%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH The Game Company составляет ₽63.5841358041644160000, тогда как ATL — ₽. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка GMRT?

Рыночная капитализация составляет ₽5000211.7585516544000, что ставит актив на 584-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие The Game Company на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле GMRT.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 235098463.1500365 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится The Game Company?

The Game Company входит в классификацию Infrastructure,Gaming (GameFi),Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность GMRT?

Работа в сети -- позволяет GMRT использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.