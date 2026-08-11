Сегодняшняя цена Tensora

Текущая цена Tensora (TORA) сегодня составляет $ 0 с изменением 1.44% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TORA на USD составляет $ 0 за TORA.

На данный момент Tensora занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 32,641, при оборотном предложении 1.00B TORA. В течение последних 24 часов, TORA торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.01225463, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе TORA изменился на -0.02% за последний час и на +2.25% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Tensora (TORA)

Рыночная капитализация $ 32.64K$ 32.64K $ 32.64K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 32.64K$ 32.64K $ 32.64K Оборотное предложение 1.00B 1.00B 1.00B Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Tensora составляет $ 32.64K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение TORA составляет 1.00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 32.64K.