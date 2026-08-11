Сегодняшняя цена Syndicate

Текущая цена Syndicate (SYND) сегодня составляет $ 0.00806702 с изменением 8.15% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SYND на USD составляет $ 0.00806702 за SYND.

На данный момент Syndicate занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 3,861,656, при оборотном предложении 478.70M SYND. В течение последних 24 часов, SYND торговался в диапазоне от $ 0.00752642 (минимум) до $ 0.00894712 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 2.61, тогда как исторический минимум составил $ 0.0042065.

В краткосрочной перспективе SYND изменился на +6.18% за последний час и на -8.36% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 285.60K.

Рыночная информация Syndicate (SYND)

Рыночная капитализация $ 3.86M$ 3.86M $ 3.86M Объем (24Ч) $ 285.60K$ 285.60K $ 285.60K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 8.07M$ 8.07M $ 8.07M Оборотное предложение 478.70M 478.70M 478.70M Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Syndicate составляет $ 3.86M, при 24-часовом объеме торгов $ 285.60K. Циркулируещее обращение SYND составляет 478.70M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 8.07M.