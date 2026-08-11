Какова текущая цена Steakhouse USDC V2?

Steakhouse USDC V2 торгуется по цене ₽76.8384738099888000, за последние 24 часа его цена изменилась на 0.04%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Steakhouse USDC V2 составляет ₽77.3622024532896000, тогда как ATL — ₽75.1924695024720000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка STEAKUSDC?

Рыночная капитализация составляет ₽6944022463.6387159968000, что ставит актив на ---е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Steakhouse USDC V2 на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле STEAKUSDC.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 90353062.43134086 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Steakhouse USDC V2?

Steakhouse USDC V2 входит в классификацию Ethereum Ecosystem,Morpho Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность STEAKUSDC?

Работа в сети -- позволяет STEAKUSDC использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.