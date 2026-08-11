Какова текущая цена Sompi?

Sompi торгуется по цене ₽, за последние 24 часа его цена изменилась на -3.44%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Sompi составляет ₽2.65354598966111760000, тогда как ATL — ₽. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка SOMPI?

Рыночная капитализация составляет ₽41090701.8960941664000, что ставит актив на 1514-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Sompi на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле SOMPI.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 948542813.0 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Sompi?

Sompi входит в классификацию Meme,Kasplex Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность SOMPI?

Работа в сети -- позволяет SOMPI использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.