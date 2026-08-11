Какова текущая цена Silver rStock?

Silver rStock торгуется по цене ₽5159.733560041984000, за последние 24 часа его цена изменилась на --%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Silver rStock составляет ₽407016.633158074016000, тогда как ATL — ₽0.08975661801952384000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка SLVR?

Рыночная капитализация составляет ₽16603852.0017760544000, что ставит актив на 13322-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Silver rStock на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле SLVR.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 3216.685790125 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Silver rStock?

Silver rStock входит в классификацию Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tokenized Silver,Tokenized Commodities,Remora Markets Tokenized rStocks, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность SLVR?

Работа в сети -- позволяет SLVR использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.