Какова текущая цена Salamanca?

Salamanca оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на --%.

Насколько быстро растёт сообщество DON?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Salamanca?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Salamanca в секторе BNB Chain Ecosystem,Meme. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов DON?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как DON соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽0.637423876847071776000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 1000000000.0 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.