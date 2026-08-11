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Текущая цена Ruby Coin сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация RUBY составляет 108,635 USD. Отслеживайте обновления цен RUBY в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Ruby Coin сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация RUBY составляет 108,635 USD. Отслеживайте обновления цен RUBY в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Ruby Coin (RUBY)

Не в листинге

Текущая цена 1 RUBY в USD:

$0.00039965
$0.00039965$0.00039965
0.00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Ruby Coin (RUBY) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 10:32:52 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Ruby Coin

Текущая цена Ruby Coin (RUBY) сегодня составляет $ 0 с изменением 2.89% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RUBY на USD составляет $ 0 за RUBY.

На данный момент Ruby Coin занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 108,635, при оборотном предложении 271.82M RUBY. В течение последних 24 часов, RUBY торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.134926, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе RUBY изменился на +0.27% за последний час и на +1.25% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 59.25.

Рыночная информация Ruby Coin (RUBY)

$ 108.64K
$ 108.64K$ 108.64K

$ 59.25
$ 59.25$ 59.25

$ 108.64K
$ 108.64K$ 108.64K

271.82M
271.82M 271.82M

271,822,356.0
271,822,356.0 271,822,356.0

Текущая рыночная капитализация Ruby Coin составляет $ 108.64K, при 24-часовом объеме торгов $ 59.25. Циркулируещее обращение RUBY составляет 271.82M, а общее предложение – 271822356.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 108.64K.

История цен Ruby Coin в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.134926
$ 0.134926$ 0.134926

$ 0
$ 0$ 0

+0.27%

-2.88%

+1.25%

+1.25%

История цен Ruby Coin (RUBY) в USD

За сегодня изменение цены Ruby Coin на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Ruby Coin на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Ruby Coin на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Ruby Coin на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-2.88%
30 дней$ 0-14.01%
60 дней$ 0-23.37%
90 дней$ 0--

Прогноз цены Ruby Coin

Прогноз цены Ruby Coin (RUBY) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена RUBY в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Ruby Coin (RUBY) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Ruby Coin потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Ruby Coin достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены RUBY, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Ruby Coin».

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Источник Ruby Coin (RUBY)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

Governance

О Ruby Coin

Какова текущая цена Ruby Coin?

По состоянию на ₽, цена Ruby Coin за последние 24 часа изменилась на -2.88%.

Как влияет предложение токенов на оценку RUBY?

Предложение играет важную роль: при текущем обращении 271822356.0 токенов, дефицит или инфляция могут существенно повлиять на динамику цен в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация Ruby Coin?

Его рыночная капитализация составляет ₽8128301.2658811040000, что соответствует #5650 месту в мире и свидетельствует о масштабах принятия сети.

Какова торговая активность за последние 24 часа?

RUBY зафиксировал объем торгов ₽--, что демонстрирует текущую ликвидность и активность пользователей.

Каков диапазон цен за последние 24 часа?

Цена колебалась от ₽ до ₽, что помогает инвесторам оценить краткосрочный тренд.

Как Ruby Coin вписывается в категорию Governance?

Как токен категории Governance, RUBY конкурирует с аналогичными активами на основе полезности, предложения, уровня принятия и тенденций в производительности.

Какие долгосрочные тенденции токеномики имеют значение?

Эмиссия, сжигание, графики разблокировки и вознаграждения за стейкинг — часто связанные с экономикой -- — могут влиять на будущее предложение и доверие рынка.

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Страница обновлена: 2026-08-11 10:32:52 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Ruby Coin (RUBY)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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