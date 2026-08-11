Сегодняшняя цена Ruby Coin

Текущая цена Ruby Coin (RUBY) сегодня составляет $ 0 с изменением 2.89% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RUBY на USD составляет $ 0 за RUBY.

На данный момент Ruby Coin занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 108,635, при оборотном предложении 271.82M RUBY. В течение последних 24 часов, RUBY торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.134926, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе RUBY изменился на +0.27% за последний час и на +1.25% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 59.25.

Рыночная информация Ruby Coin (RUBY)

Рыночная капитализация $ 108.64K$ 108.64K $ 108.64K Объем (24Ч) $ 59.25$ 59.25 $ 59.25 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 108.64K$ 108.64K $ 108.64K Оборотное предложение 271.82M 271.82M 271.82M Общее предложение 271,822,356.0 271,822,356.0 271,822,356.0

Текущая рыночная капитализация Ruby Coin составляет $ 108.64K, при 24-часовом объеме торгов $ 59.25. Циркулируещее обращение RUBY составляет 271.82M, а общее предложение – 271822356.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 108.64K.