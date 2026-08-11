Какова текущая цена REST?

REST торгуется по цене ₽, за последние 24 часа его цена изменилась на -3.07%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH REST составляет ₽0.103481988150818816000, тогда как ATL — ₽. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка REST?

Рыночная капитализация составляет ₽13526642.5742260736000, что ставит актив на 4845-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие REST на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле REST.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 499886229.406528 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится REST?

REST входит в классификацию Solana Ecosystem,Meme,Cat-Themed,BONK.fun Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность REST?

Работа в сети -- позволяет REST использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.