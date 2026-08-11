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Текущая цена Reserve Robotics DTF сегодня составляет 96.48 USD. Рыночная капитализация ROBOTS составляет 1,483,931 USD. Отслеживайте обновления цен ROBOTS в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Reserve Robotics DTF сегодня составляет 96.48 USD. Рыночная капитализация ROBOTS составляет 1,483,931 USD. Отслеживайте обновления цен ROBOTS в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Reserve Robotics DTF (ROBOTS)

Не в листинге

Текущая цена 1 ROBOTS в USD:

$96.48
$96.48$96.48
0.00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Reserve Robotics DTF (ROBOTS) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 10:18:39 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Reserve Robotics DTF

Текущая цена Reserve Robotics DTF (ROBOTS) сегодня составляет $ 96.48 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ROBOTS на USD составляет $ 96.48 за ROBOTS.

На данный момент Reserve Robotics DTF занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 1,483,931, при оборотном предложении 15.38K ROBOTS. В течение последних 24 часов, ROBOTS торговался в диапазоне от $ 96.47 (минимум) до $ 96.58 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 105.51, тогда как исторический минимум составил $ 90.4.

В краткосрочной перспективе ROBOTS изменился на -- за последний час и на -1.70% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1.63K.

Рыночная информация Reserve Robotics DTF (ROBOTS)

$ 1.48M
$ 1.48M$ 1.48M

$ 1.63K
$ 1.63K$ 1.63K

$ 1.48M
$ 1.48M$ 1.48M

15.38K
15.38K 15.38K

15,380.54439403384
15,380.54439403384 15,380.54439403384

Текущая рыночная капитализация Reserve Robotics DTF составляет $ 1.48M, при 24-часовом объеме торгов $ 1.63K. Циркулируещее обращение ROBOTS составляет 15.38K, а общее предложение – 15380.54439403384. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1.48M.

История цен Reserve Robotics DTF в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 96.47
$ 96.47$ 96.47
Мин 24Ч
$ 96.58
$ 96.58$ 96.58
Макс 24Ч

$ 96.47
$ 96.47$ 96.47

$ 96.58
$ 96.58$ 96.58

$ 105.51
$ 105.51$ 105.51

$ 90.4
$ 90.4$ 90.4

--

-0.00%

-1.70%

-1.70%

История цен Reserve Robotics DTF (ROBOTS) в USD

За сегодня изменение цены Reserve Robotics DTF на USD составило $ -0.002498089101365508.
За последние 30 дней изменение цены Reserve Robotics DTF на USD составило $ -6.7129143840.
За последние 60 дней изменение цены Reserve Robotics DTF на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Reserve Robotics DTF на USD составило --.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.002498089101365508-0.00%
30 дней$ -6.7129143840-6.95%
60 дней$ 0--
90 дней----

Прогноз цены Reserve Robotics DTF

Прогноз цены Reserve Robotics DTF (ROBOTS) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ROBOTS в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Reserve Robotics DTF (ROBOTS) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Reserve Robotics DTF потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Reserve Robotics DTF достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ROBOTS, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Reserve Robotics DTF».

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Источник Reserve Robotics DTF (ROBOTS)

Официальный веб-сайт

Категория :

BNB Chain EcosystemReserve Ecosystem

О Reserve Robotics DTF

Сколько стоит Reserve Robotics DTF в данный момент?

Reserve Robotics DTF в настоящее время торгуется по цене ₽7218.838368225792000, с изменением цены за последние 24 часа на -0.00%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется ROBOTS сегодня?

ROBOTS продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме BNB Chain Ecosystem,Reserve Ecosystem.

Насколько популярен Reserve Robotics DTF сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают ROBOTS.

Чем отличается Reserve Robotics DTF от других криптоактивов?

Являясь частью категории BNB Chain Ecosystem,Reserve Ecosystem и созданным на сети --, ROBOTS предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество ROBOTS находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 15380.54439403384 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена Reserve Robotics DTF за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽7894.482133411104000, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽6763.91986409216000, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.

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Страница обновлена: 2026-08-11 10:18:39 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Reserve Robotics DTF (ROBOTS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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