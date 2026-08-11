Сколько стоит Reserve Robotics DTF в данный момент?

Reserve Robotics DTF в настоящее время торгуется по цене ₽7218.838368225792000, с изменением цены за последние 24 часа на -0.00%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется ROBOTS сегодня?

ROBOTS продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме BNB Chain Ecosystem,Reserve Ecosystem.

Насколько популярен Reserve Robotics DTF сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают ROBOTS.

Чем отличается Reserve Robotics DTF от других криптоактивов?

Являясь частью категории BNB Chain Ecosystem,Reserve Ecosystem и созданным на сети --, ROBOTS предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество ROBOTS находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 15380.54439403384 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена Reserve Robotics DTF за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽7894.482133411104000, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽6763.91986409216000, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.