На какой блокчейн-сети работает rarecoin?

rarecoin работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена RARECOIN?

Токен оценивается в ₽0.123853807414053024000, что отражает изменение цены на -2.44% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится rarecoin?

rarecoin относится к категории Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать RARECOIN с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация rarecoin?

Его рыночная капитализация составляет ₽1237922.288073257248000, что ставит актив на 9175-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов RARECOIN сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 9994808.928573 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля rarecoin?

За последний день объем торговли RARECOIN составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа rarecoin колебался между ₽0.123080146668536288000 и ₽0.126963414820598048000, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.