Какова текущая цена Rage Protocol?

Rage Protocol торгуется по цене ₽396.55724866912000, за последние 24 часа его цена изменилась на -0.23%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Rage Protocol составляет ₽722.033481067360000, тогда как ATL — ₽374.11061195200000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка RAGE?

Рыночная капитализация составляет ₽28685679.3926435040000, что ставит актив на 3902-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Rage Protocol на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле RAGE.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 72304.4988721602 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Rage Protocol?

Rage Protocol входит в классификацию Base Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность RAGE?

Работа в сети -- позволяет RAGE использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.