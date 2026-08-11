Сегодняшняя цена Pullbase

Текущая цена Pullbase (PULB) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PULB на USD составляет $ 0 за PULB.

На данный момент Pullbase занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 21,268, при оборотном предложении 100.00B PULB. В течение последних 24 часов, PULB торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе PULB изменился на -- за последний час и на +3.47% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Pullbase (PULB)

Рыночная капитализация $ 21.27K$ 21.27K $ 21.27K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 21.27K$ 21.27K $ 21.27K Оборотное предложение 100.00B 100.00B 100.00B Общее предложение 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Текущая рыночная капитализация Pullbase составляет $ 21.27K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PULB составляет 100.00B, а общее предложение – 99999999999.99998. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 21.27K.