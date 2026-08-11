Сегодняшняя цена PrompTale AI

Текущая цена PrompTale AI (TALE) сегодня составляет $ 0.00104881 с изменением 9.13% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TALE на USD составляет $ 0.00104881 за TALE.

На данный момент PrompTale AI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 53,699, при оборотном предложении 51.20M TALE. В течение последних 24 часов, TALE торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0.00115349 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 2.56, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе TALE изменился на -9.03% за последний час и на +15.11% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 13.84K.

Рыночная информация PrompTale AI (TALE)

Рыночная капитализация $ 53.70K$ 53.70K $ 53.70K Объем (24Ч) $ 13.84K$ 13.84K $ 13.84K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 524.41K$ 524.41K $ 524.41K Оборотное предложение 51.20M 51.20M 51.20M Общее предложение 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Текущая рыночная капитализация PrompTale AI составляет $ 53.70K, при 24-часовом объеме торгов $ 13.84K. Циркулируещее обращение TALE составляет 51.20M, а общее предложение – 500000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 524.41K.