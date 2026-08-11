Сегодняшняя цена pow

Текущая цена pow (POW) сегодня составляет $ 0 с изменением 21.03% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации POW на USD составляет $ 0 за POW.

На данный момент pow занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 19,824.38, при оборотном предложении 1.00B POW. В течение последних 24 часов, POW торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе POW изменился на +3.79% за последний час и на -51.37% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация pow (POW)

Рыночная капитализация $ 19.82K$ 19.82K $ 19.82K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 19.82K$ 19.82K $ 19.82K Оборотное предложение 1.00B 1.00B 1.00B Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация pow составляет $ 19.82K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение POW составляет 1.00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 19.82K.