Сегодняшняя цена POSITIONS

Текущая цена POSITIONS (POSITIONS) сегодня составляет $ 0 с изменением 7.56% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации POSITIONS на USD составляет $ 0 за POSITIONS.

На данный момент POSITIONS занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 65,989, при оборотном предложении 999.81M POSITIONS. В течение последних 24 часов, POSITIONS торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе POSITIONS изменился на -0.33% за последний час и на -10.48% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация POSITIONS (POSITIONS)

Рыночная капитализация $ 65.99K$ 65.99K $ 65.99K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 65.99K$ 65.99K $ 65.99K Оборотное предложение 999.81M 999.81M 999.81M Общее предложение 999,807,871.38903 999,807,871.38903 999,807,871.38903

Текущая рыночная капитализация POSITIONS составляет $ 65.99K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение POSITIONS составляет 999.81M, а общее предложение – 999807871.38903. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 65.99K.