Сегодняшняя цена PolyDoge

Текущая цена PolyDoge (POLYDOGE) сегодня составляет $ 0 с изменением 2,67% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации POLYDOGE на USD составляет $ 0 за POLYDOGE.

На данный момент PolyDoge занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 196 234, при оборотном предложении 853,85T POLYDOGE. В течение последних 24 часов, POLYDOGE торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе POLYDOGE изменился на -0,77% за последний час и на +16,96% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация PolyDoge (POLYDOGE)

Рыночная капитализация $ 196,23K$ 196,23K $ 196,23K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 196,23K$ 196,23K $ 196,23K Оборотное предложение 853,85T 853,85T 853,85T Общее предложение 853 638 681 979 452,5 853 638 681 979 452,5 853 638 681 979 452,5

Текущая рыночная капитализация PolyDoge составляет $ 196,23K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение POLYDOGE составляет 853,85T, а общее предложение – 853638681979452.5. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 196,23K.