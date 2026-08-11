Какова текущая цена pMINT?

pMINT торгуется по цене ₽2.427842910328260880000, при этом за последние 24 часа произошло изменение цены на 0.94%. Эта актуальная цифра отражает совокупный ввод данных с нескольких спотовых рынков.

Насколько волатильна PMINT сегодня?

Волатильность цены PMINT за последние 24 часа составляет --%. Более высокая волатильность указывает на быстрые изменения цены, тогда как низкая волатильность свидетельствует о стабильности.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа для pMINT?

Цена токена колебалась между ₽2.118359146588679680000 (минимум) и ₽2.815573907706270480000 (максимум). Трейдеры часто используют эту информацию для оценки дневного импульса и силы рынка.

Какой объем торгов был зафиксирован для PMINT?

За последние 24 часа объем торгов PMINT составил ₽--, что демонстрирует активность рынка в отношении данного актива.

Как текущая цена соотносится с максимальной и минимальной ценами за все время?

Максимальная цена за все время составляет ₽9.0901760671562960000, а минимальная цена за все время — ₽1.774134164758546080000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает трейдерам понять долгосрочные циклы.

Насколько высока ликвидность рынка для pMINT?

Уровень ликвидности оценивается в --/100, что указывает на глубину книжки заказов и легкость исполнения сделок во время активных торговых сессий.

Как PMINT сравнивается с другими токенами категории Decentralized Finance (DeFi),PulseChain Ecosystem?

В рамках категории Decentralized Finance (DeFi),PulseChain Ecosystem PMINT демонстрирует конкурентоспособную динамику, подкрепленную ликвидностью в размере ₽-- и постоянным интересом со стороны трейдеров.