Сегодняшняя цена Osobot

Текущая цена Osobot (OSO) сегодня составляет $ 0 с изменением 2,44% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации OSO на USD составляет $ 0 за OSO.

На данный момент Osobot занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 130 495, при оборотном предложении 98,01B OSO. В течение последних 24 часов, OSO торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе OSO изменился на -0,12% за последний час и на -8,69% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Osobot (OSO)

Рыночная капитализация $ 130,50K$ 130,50K $ 130,50K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 132,33K$ 132,33K $ 132,33K Оборотное предложение 98,01B 98,01B 98,01B Общее предложение 99 382 477 702,66833 99 382 477 702,66833 99 382 477 702,66833

Текущая рыночная капитализация Osobot составляет $ 130,50K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение OSO составляет 98,01B, а общее предложение – 99382477702.66833. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 132,33K.