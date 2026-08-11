Какова текущая цена OREX?

OREX оценивается в ₽0.673529233340898480000, за сегодняшний день она изменилась на -0.50%.

Насколько быстро растёт сообщество ORX?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену OREX?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль OREX в секторе BNB Chain Ecosystem,Governance. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов ORX?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как ORX соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽7.6246630275143440000, а ATL — ₽0.597959695827076240000, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 9692518.58 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.