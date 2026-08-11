Сегодняшняя цена Opulous

Текущая цена Opulous (OPUL) сегодня составляет $ 0 с изменением 7.31% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации OPUL на USD составляет $ 0 за OPUL.

На данный момент Opulous занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 79,269, при оборотном предложении 500.00M OPUL. В течение последних 24 часов, OPUL торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 7.56, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе OPUL изменился на -0.00% за последний час и на +27.71% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 32.37.

Рыночная информация Opulous (OPUL)

Рыночная капитализация $ 79.27K$ 79.27K $ 79.27K Объем (24Ч) $ 32.37$ 32.37 $ 32.37 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 79.27K$ 79.27K $ 79.27K Оборотное предложение 500.00M 500.00M 500.00M Общее предложение 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Opulous составляет $ 79.27K, при 24-часовом объеме торгов $ 32.37. Циркулируещее обращение OPUL составляет 500.00M, а общее предложение – 500000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 79.27K.