На какой блокчейн-сети работает Omnis Genesis by Virtuals?

Omnis Genesis by Virtuals работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена OMNI?

Токен оценивается в ₽, что отражает изменение цены на --% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится Omnis Genesis by Virtuals?

Omnis Genesis by Virtuals относится к категории Artificial Intelligence (AI),Analytics,Base Ecosystem,AI Agents,Virtuals Protocol Ecosystem. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать OMNI с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация Omnis Genesis by Virtuals?

Его рыночная капитализация составляет ₽990426.601690349040000, что ставит актив на 9660-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов OMNI сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 844789131.4558294 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля Omnis Genesis by Virtuals?

За последний день объем торговли OMNI составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа Omnis Genesis by Virtuals колебался между ₽0E-14 и ₽0E-14, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.