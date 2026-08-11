Сегодняшняя цена Nibor

Текущая цена Nibor (NIBOR) сегодня составляет $ 0 с изменением 12.15% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации NIBOR на USD составляет $ 0 за NIBOR.

На данный момент Nibor занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 20,890, при оборотном предложении 914.70M NIBOR. В течение последних 24 часов, NIBOR торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе NIBOR изменился на +0.01% за последний час и на -46.58% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Nibor (NIBOR)

Рыночная капитализация $ 20.89K$ 20.89K $ 20.89K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 21.67K$ 21.67K $ 21.67K Оборотное предложение 914.70M 914.70M 914.70M Общее предложение 948,774,978.6168189 948,774,978.6168189 948,774,978.6168189

Текущая рыночная капитализация Nibor составляет $ 20.89K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение NIBOR составляет 914.70M, а общее предложение – 948774978.6168189. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 21.67K.