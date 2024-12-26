Цена NEURALAI (NEURAL)
Текущая цена NEURALAI (NEURAL) сегодня составляет 11.21 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 111.97M USD. Цена NEURAL к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка NEURALAI:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 436.15K USD
- Изменение цены NEURALAI в течение дня составляет +2.11%
- Оборотное предложение составляет 10.00M USD
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За сегодня изменение цены NEURALAI на USD составило $ +0.231977.
За последние 30 дней изменение цены NEURALAI на USD составило $ +2.4850339210.
За последние 60 дней изменение цены NEURALAI на USD составило $ +21.0684910120.
За последние 90 дней изменение цены NEURALAI на USD составило $ +6.666271753688657.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.231977
|+2.11%
|30 дней
|$ +2.4850339210
|+22.17%
|60 дней
|$ +21.0684910120
|+187.94%
|90 дней
|$ +6.666271753688657
|+146.71%
Ознакомьтесь с последним анализом цен NEURALAI: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.18%
+2.11%
-13.62%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
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|1 NEURAL к AUD
A$17.936
|1 NEURAL к GBP
￡8.8559
|1 NEURAL к EUR
€10.6495
|1 NEURAL к USD
$11.21
|1 NEURAL к MYR
RM50.2208
|1 NEURAL к TRY
₺394.8162
|1 NEURAL к JPY
¥1,764.454
|1 NEURAL к RUB
₽1,118.1975
|1 NEURAL к INR
₹957.2219
|1 NEURAL к IDR
Rp180,806.4263
|1 NEURAL к PHP
₱657.5786
|1 NEURAL к EGP
￡E.569.1317
|1 NEURAL к BRL
R$71.2956
|1 NEURAL к CAD
C$16.1424
|1 NEURAL к BDT
৳1,337.353
|1 NEURAL к NGN
₦17,326.0639
|1 NEURAL к UAH
₴469.2506
|1 NEURAL к VES
Bs571.71
|1 NEURAL к PKR
Rs3,115.5953
|1 NEURAL к KZT
₸5,799.2693
|1 NEURAL к THB
฿382.1489
|1 NEURAL к TWD
NT$366.2307
|1 NEURAL к CHF
Fr9.8648
|1 NEURAL к HKD
HK$87.3259
|1 NEURAL к MAD
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