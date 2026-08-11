Сегодняшняя цена moltline

Текущая цена moltline (MOLTLINE) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MOLTLINE на USD составляет $ 0 за MOLTLINE.

На данный момент moltline занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 30,286, при оборотном предложении 100.00B MOLTLINE. В течение последних 24 часов, MOLTLINE торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе MOLTLINE изменился на -- за последний час и на +1.04% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация moltline (MOLTLINE)

Рыночная капитализация $ 30.29K$ 30.29K $ 30.29K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 30.29K$ 30.29K $ 30.29K Оборотное предложение 100.00B 100.00B 100.00B Общее предложение 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация moltline составляет $ 30.29K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MOLTLINE составляет 100.00B, а общее предложение – 100000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 30.29K.