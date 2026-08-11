Какова сегодняшняя цена MARS4 (MARS4)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере -37.21%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов MARS4 находится в обращении?

Обращающееся предложение MARS4 составляет 4000000000.0, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют MARS4?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей MARS4. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация MARS4?

Рыночная капитализация составляет ₽3548903.1620693280000, что ставит MARS4 на 7063-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется MARS4?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение MARS4?

Недавнее изменение цены на -37.21% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Play To Earn,Ethereum Ecosystem,DWF Labs Portfolio,Simulation Games и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.