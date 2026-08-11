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Текущая цена Main Street Yield сегодня составляет 0.348163 USD. Рыночная капитализация MSY составляет 22,532,403 USD. Отслеживайте обновления цен MSY в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Main Street Yield сегодня составляет 0.348163 USD. Рыночная капитализация MSY составляет 22,532,403 USD. Отслеживайте обновления цен MSY в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Main Street Yield (MSY)

Не в листинге

Текущая цена 1 MSY в USD:

$0.348163
$0.348163$0.348163
-0.30%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Main Street Yield (MSY) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 08:03:30 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Main Street Yield

Текущая цена Main Street Yield (MSY) сегодня составляет $ 0.348163 с изменением 1.30% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MSY на USD составляет $ 0.348163 за MSY.

На данный момент Main Street Yield занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 22,532,403, при оборотном предложении 64.72M MSY. В течение последних 24 часов, MSY торговался в диапазоне от $ 0.332313 (минимум) до $ 0.368419 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1.04, тогда как исторический минимум составил $ 0.097018.

В краткосрочной перспективе MSY изменился на -- за последний час и на +5.26% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 69.63.

Рыночная информация Main Street Yield (MSY)

$ 22.53M
$ 22.53M$ 22.53M

$ 69.63
$ 69.63$ 69.63

$ 22.53M
$ 22.53M$ 22.53M

64.72M
64.72M 64.72M

64,717,901.36162642
64,717,901.36162642 64,717,901.36162642

Текущая рыночная капитализация Main Street Yield составляет $ 22.53M, при 24-часовом объеме торгов $ 69.63. Циркулируещее обращение MSY составляет 64.72M, а общее предложение – 64717901.36162642. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 22.53M.

История цен Main Street Yield в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0.332313
$ 0.332313$ 0.332313
Мин 24Ч
$ 0.368419
$ 0.368419$ 0.368419
Макс 24Ч

$ 0.332313
$ 0.332313$ 0.332313

$ 0.368419
$ 0.368419$ 0.368419

$ 1.04
$ 1.04$ 1.04

$ 0.097018
$ 0.097018$ 0.097018

--

+1.30%

+5.26%

+5.26%

История цен Main Street Yield (MSY) в USD

За сегодня изменение цены Main Street Yield на USD составило $ +0.00463321.
За последние 30 дней изменение цены Main Street Yield на USD составило $ +0.0208821552.
За последние 60 дней изменение цены Main Street Yield на USD составило $ -0.2266417183.
За последние 90 дней изменение цены Main Street Yield на USD составило --.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.00463321+1.30%
30 дней$ +0.0208821552+6.00%
60 дней$ -0.2266417183-65.09%
90 дней----

Прогноз цены Main Street Yield

Прогноз цены Main Street Yield (MSY) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена MSY в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Main Street Yield (MSY) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Main Street Yield потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Main Street Yield достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены MSY, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Main Street Yield».

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О Main Street Yield

Какова текущая цена Main Street Yield?

Main Street Yield торгуется по цене ₽26.0482085298944544000, за последние 24 часа его цена изменилась на 1.30%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Main Street Yield составляет ₽77.808775978752000, тогда как ATL — ₽7.2585113729870784000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка MSY?

Рыночная капитализация составляет ₽1685787208.9326533664000, что ставит актив на 741-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Main Street Yield на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле MSY.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 64717901.36162642 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Main Street Yield?

Main Street Yield входит в классификацию Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Yield Tokenization Product, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность MSY?

Работа в сети -- позволяет MSY использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.

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Страница обновлена: 2026-08-11 08:03:30 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Main Street Yield (MSY)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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