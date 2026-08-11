Какова текущая цена Main Street Yield?

Main Street Yield торгуется по цене ₽26.0482085298944544000, за последние 24 часа его цена изменилась на 1.30%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Main Street Yield составляет ₽77.808775978752000, тогда как ATL — ₽7.2585113729870784000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка MSY?

Рыночная капитализация составляет ₽1685787208.9326533664000, что ставит актив на 741-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Main Street Yield на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле MSY.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 64717901.36162642 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Main Street Yield?

Main Street Yield входит в классификацию Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Yield Tokenization Product, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность MSY?

Работа в сети -- позволяет MSY использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.