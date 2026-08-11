Какова сегодняшняя цена LogX Network (LOGX)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере -0.45%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов LOGX находится в обращении?

Обращающееся предложение LOGX составляет 802807998.2999083, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют LogX Network?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей LOGX. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация LogX Network?

Рыночная капитализация составляет ₽1363652.634316861504000, что ставит LogX Network на 8988-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется LOGX?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение LogX Network?

Недавнее изменение цены на -0.45% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Decentralized Finance (DeFi),Options,Perpetuals,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,DeFAI и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.