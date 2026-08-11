Сегодняшняя цена LADYBUG

Текущая цена LADYBUG (LADYBUG) сегодня составляет $ 0 с изменением 2,30% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LADYBUG на USD составляет $ 0 за LADYBUG.

На данный момент LADYBUG занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 84 626, при оборотном предложении 899,47M LADYBUG. В течение последних 24 часов, LADYBUG торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе LADYBUG изменился на -1,47% за последний час и на +26,98% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация LADYBUG (LADYBUG)

Рыночная капитализация $ 84,63K$ 84,63K $ 84,63K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 94,03K$ 94,03K $ 94,03K Оборотное предложение 899,47M 899,47M 899,47M Общее предложение 999 471 891,011457 999 471 891,011457 999 471 891,011457

Текущая рыночная капитализация LADYBUG составляет $ 84,63K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение LADYBUG составляет 899,47M, а общее предложение – 999471891.011457. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 94,03K.