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Топ токенов категории IP по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе IP. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Data Network
Data Network
DATA
$ 0,2115
+0,77%
+0,34%
-1,18%
$ 74,69M
$ 454,50K
2
BeatSwap
BeatSwap
BTX
$ 0,039777
-0,04%
+0,86%
+7,55%
$ 8,93M
$ 3,08M
3
LumiWave
LumiWave
LWA
$ 0,00249752
0,00%
--
+0,02%
$ 1,92M
$ 111,72
4
WAGMI Games
WAGMI Games
WAGMIGAMES
$ 5,05686E-7
+0,12%
-6,10%
-4,36%
$ 1,11M
--
5
Kindred Labs
Kindred Labs
KIN
$ 0,00220548
+1,05%
+0,04%
+14,85%
$ 324,62K
$ 14,13K
6
Aria
Aria
ARIAIP
$ 0,00050625
0,00%
+0,02%
-1,44%
$ 168,58K
$ 7,56
7
Black Mirror
Black Mirror
MIRROR
$ 0,00017289
0,00%
-0,00%
-0,82%
$ 29,87K
$ 3,03
8
CreatorDAO
CreatorDAO
CREATOR
$ 2,967E-5
0,00%
-0,20%
-4,23%
$ 29,67K
--
9
Gap Tooth Lizard
Gap Tooth Lizard
$GAPPY
$ 2,84272E-7
+0,12%
-8,50%
-6,84%
$ 28,28K
--
10
CeluvPlay
CeluvPlay
CELB
$ 4,977E-5
0,00%
-97,20%
0,00%
$ 11,88K
--
11
Camp Network
Camp Network
CAMP
$ 0,0002883
+0,17%
+2,06%
-0,24%
--
$ 157,81M
12
TCOM Global
TCOM Global
TCOM
$ 0,00851
+0,12%
-0,59%
+0,95%
--
$ 7,96M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории IP и почему они так популярны?
Токены категории IP представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 12 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $87.24M.
Какой токен из категории IP демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории IP, отслеживаемых на MEXC, CAMP продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 2.06% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов IP находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 12 токенов категории IP, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории IP относятся DATA, BTX, LWA. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории IP?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории IP составляет примерно $87.24M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор IP, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.