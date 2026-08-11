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Текущая цена IRVUS TOKEN сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация IRVUS составляет 22 060 USD. Отслеживайте обновления цен IRVUS в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена IRVUS TOKEN сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация IRVUS составляет 22 060 USD. Отслеживайте обновления цен IRVUS в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена IRVUS TOKEN (IRVUS)

Не в листинге

Текущая цена 1 IRVUS в USD:

$0,00002375
$0,00002375$0,00002375
-1,60%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены IRVUS TOKEN (IRVUS) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 07:07:20 (UTC+8)

Сегодняшняя цена IRVUS TOKEN

Текущая цена IRVUS TOKEN (IRVUS) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации IRVUS на USD составляет $ 0 за IRVUS.

На данный момент IRVUS TOKEN занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 22 060, при оборотном предложении 928,83M IRVUS. В течение последних 24 часов, IRVUS торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе IRVUS изменился на -- за последний час и на -2,79% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация IRVUS TOKEN (IRVUS)

$ 22,06K
$ 22,06K$ 22,06K

--
----

$ 22,06K
$ 22,06K$ 22,06K

928,83M
928,83M 928,83M

928 829 647,2532263
928 829 647,2532263 928 829 647,2532263

Текущая рыночная капитализация IRVUS TOKEN составляет $ 22,06K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение IRVUS составляет 928,83M, а общее предложение – 928829647.2532263. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 22,06K.

История цен IRVUS TOKEN в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мин 24Ч
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс 24Ч

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2,79%

-2,79%

История цен IRVUS TOKEN (IRVUS) в USD

За сегодня изменение цены IRVUS TOKEN на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены IRVUS TOKEN на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены IRVUS TOKEN на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены IRVUS TOKEN на USD составило --.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0-12,90%
60 дней$ 0-31,04%
90 дней----

Прогноз цены IRVUS TOKEN

Прогноз цены IRVUS TOKEN (IRVUS) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена IRVUS в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены IRVUS TOKEN (IRVUS) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена IRVUS TOKEN потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену IRVUS TOKEN достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены IRVUS, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены IRVUS TOKEN».

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Источник IRVUS TOKEN (IRVUS)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

Base EcosystemBase MemeMeme

О IRVUS TOKEN

Какова текущая цена IRVUS TOKEN?

Живая цена IRVUS TOKEN (IRVUS) составляет ₽ RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает IRVUS TOKEN на рынке?

В настоящее время IRVUS TOKEN находится на 8571-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽1650576.0199322240000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов IRVUS в обращении?

Количество токенов IRVUS в обращении составляет 928829647.2532263 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен IRVUS TOKEN за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена IRVUS TOKEN колебалась в диапазоне от ₽0E-14 (минимум за 24 часа) до ₽0E-14 (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько IRVUS TOKEN удалён от своего максимума и минимума за всё время?

IRVUS TOKEN достиг максимальной цены ₽, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется IRVUS?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для IRVUS TOKEN?

Текущее изменение цены --% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Meme,Base Ecosystem,Base Meme. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.

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Страница обновлена: 2026-08-11 07:07:20 (UTC+8)

Важные обновления индустрии IRVUS TOKEN (IRVUS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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