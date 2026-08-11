Что сейчас торгуется у Inverse USD?

Текущая цена: ₽74.3122096263094240000, с изменением цены за последние 24 часа на --%.

Привлекает ли INVUSD внимание институциональных инвесторов?

Институциональное участие можно определить по растущему объему торгов (₽--), стабильной ликвидности и устойчивым долгосрочным ценовым показателям по сравнению с его аналогами в категории Stablecoins,USD Stablecoin,Ethereum Ecosystem,Crypto-backed Stablecoin.

Насколько ликвиден рынок Inverse USD?

Оценка ликвидности --/100 указывает на высокую глубину рынка, что позволяет эффективно исполнять крупные ордера на различных биржах.

Что показывает циркулирующее предложение относительно INVUSD?

При наличии 80960.29905515924 токенов динамика предложения влияет на долгосрочную оценку, особенно в периоды накопления или распределения со стороны институциональных инвесторов.

Как Inverse USD соотносится с историческими максимумами?

Его ATH — ₽74.7428857627885664000 и ATL — ₽52.7390463659749536000 служат ориентирами для оценки институционального риска.

Насколько активно сегодня торгуется Inverse USD?

Его ежедневный объем торгов составил ₽--, что является важным показателем для институциональных инвесторов при оценке стратегий входа.

Как -- влияет на интерес институциональных инвесторов?

Стабильность, масштабируемость и экосистема разработчиков -- могут существенно повлиять на то, как крупные инвесторы оценивают долгосрочную жизнеспособность Inverse USD.