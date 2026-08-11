Сегодняшняя цена HyperHam

Текущая цена HyperHam (HAM) сегодня составляет $ 1,37 с изменением 2,76% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HAM на USD составляет $ 1,37 за HAM.

На данный момент HyperHam занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 70 186, при оборотном предложении 51,22K HAM. В течение последних 24 часов, HAM торговался в диапазоне от $ 1,32 (минимум) до $ 1,35 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,37, тогда как исторический минимум составил $ 0,492252.

В краткосрочной перспективе HAM изменился на +1,72% за последний час и на +12,91% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 4,11.

Рыночная информация HyperHam (HAM)

Рыночная капитализация $ 70,19K$ 70,19K $ 70,19K Объем (24Ч) $ 4,11$ 4,11 $ 4,11 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 70,19K$ 70,19K $ 70,19K Оборотное предложение 51,22K 51,22K 51,22K Общее предложение 51 221,34865602505 51 221,34865602505 51 221,34865602505

Текущая рыночная капитализация HyperHam составляет $ 70,19K, при 24-часовом объеме торгов $ 4,11. Циркулируещее обращение HAM составляет 51,22K, а общее предложение – 51221.34865602505. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 70,19K.