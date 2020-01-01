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Топ токенов категории Токены Rebase по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Токены Rebase. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Snowbank
Snowbank
SB
$ 217.51
-0.23%
-0.02%
-2.10%
$ 34.72M
$ 322.46
2
Ampleforth
Ampleforth
AMPL
$ 1.22
0.00%
-0.19%
-2.40%
$ 3.62M
$ 10.42K
3
BounceBit USD
BounceBit USD
BBUSD
$ 0.995397
-0.22%
-0.00%
-0.46%
$ 1.44M
$ 7.00K
4
Rome
Rome
ROME
$ 5.43
0.00%
--
+27.17%
$ 794.40K
$ 0.13
5
Base Protocol
Base Protocol
BASE
$ 1.088
+0.18%
-0.04%
-3.72%
$ 82.83K
$ 47.87
6
HyperHam
HyperHam
HAM
$ 1.35
0.00%
+0.02%
+17.39%
$ 69.39K
$ 4.06

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Токены Rebase и почему они так популярны?
Токены категории Токены Rebase представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 6 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $40.73M.
Какой токен из категории Токены Rebase демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Токены Rebase, отслеживаемых на MEXC, HAM продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.02% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Токены Rebase находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 6 токенов категории Токены Rebase, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Токены Rebase относятся SB, AMPL, BBUSD. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Токены Rebase?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Токены Rebase составляет примерно $40.73M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Токены Rebase, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.